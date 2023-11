Wypadek na jarmarku świątecznym w Poznaniu. "Brama przygniotła dziewczynę"

Sprawę w rozmowie z serwisem epoznan.pl skomentował organizator jarmarku świątecznego na placu Wolności.

- Silny podmuch wiatru przewrócił jedną z instalacji - bramę tuż przy młyńskim kole. Do tej pory, ani osoba poszkodowana, ani świadkowie się do nas nie zgłosili. Zrobimy wszystko, aby tej pani pomóc, ale mamy ogromną prośbę, by się do nas zgłosiła - powiedziała Anna Dorna z firmy Becker Eventservice.