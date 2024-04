Wypadek busa z polskimi turystami w Gruzji. Trzy ranne kobiety z Wielkopolski trafią do szpitali w Poznaniu

Ofiary wypadku w Gruzji w poznańskich szpitalach

W niedzielę w okolicy gruzińskiego miasta Choni 11 polskich turystów zostało rannych w wypadku busa turystycznego.

Do Gruzji wysłano Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, którego zadaniem była ocena stanu polskich turystów i ustalenie możliwości bezpiecznej ewakuacji do Polski. W skład zespołu weszli neurochirurg, chirurg, anestezjolog, pielęgniarz i ratownik.

We wtorek, 9 kwietnia rządowy samolot z personelem medycznym na pokładzie wyruszył do Gruzji, by sprowadzić do kraju poszkodowanych.