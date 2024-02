Wypadek przy pracy w Strzegowej koło Ostrowa Wielkopolskiego. Maszyna zmiażdżyła rękę 32-letniemu pracownikowi Justyna Piasecka

W jednym z zakładów produkcyjnych w miejscowości Strzegowa koło Ostrowa Wielkopolskiego maszyna wciągnęła rękę 32-letniemu pracownikowi Andrzej Bolt/zdjęcie ilustracyjne

Do poważnego wypadku przy pracy doszło w hali produkcyjnej w Strzegowej koło Ostrowa Wielkopolskiego. Maszyna do produkcji kartonów wciągnęła i zmiażdżyła rękę 32-latkowi podczas pracy na hali produkcyjne. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala.