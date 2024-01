Wypadek w Grabach. Samochód uderzył w drzewo na drodze Czerniejewo - Nekla. Dwie osoby ranne

Do wypadku w Grabach doszło we wtorek, 23 stycznia, przed godziną 6:00. Samochód osobowy uderzył w drzewo na drodze Czerniejewo - Nekla. Na skutek zdarzenia ucierpiały dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala.

W działaniach na miejscu uczestniczyli strażacy z Gniezna, Czerniejewa i Marzenina, a także policja i dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Dokładne okoliczności zdarzenia ustala policja. Na czas prowadzonych działań droga była zablokowana.