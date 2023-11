Wystawa makiet kolejowych w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu. Tak obchodzą Święto Kolejarza

Do obejrzenia będą imponujące makiety oraz modele pociągów różnej skali. Wystawa co roku przygotowywana jest w okolicy przypadającego 25 listopada Święta Kolejarza. To druga ekspozycja po przerwie spowodowanej pandemią.

- Święto patronki kolejarzy to zawsze pretekst do tego, by otworzyć dla wszystkich klub. W ciągu roku nasze zbiory nie są dostępne, przy tych makietach zawsze coś jest do zrobienia, naprawienia, przerobienia. Natomiast zawsze naszym celem jest to, żeby właśnie na ten jeden weekend w roku one były gotowe, żeby je zaprezentować wszystkim gościom

- powiedział PAP Maciej Bulski z Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych.