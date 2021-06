Wystawa o polskich kryptologach w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu. To oni złamali Enigmę i Rewolucję

Do końca czerwca w Poznaniu można oglądać wystawę o polskich kryptologach. To idealna okazja, żeby wybrać się do Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i poznać historię Polaków, którzy zatrzymali Armię Czerwoną i pomogli w rozszyfrowaniu Enigmy.Zobacz więcej zdjęć z wystawy --->

fot. Łukasz Gdak/Polska Press