Matura 2024. Maturzyści komentują egzamin z języka polskiego. "Podobał mi się temat rozprawki"

Pierwsze reakcje po maturze. Było łatwo? Oceniają maturzyści z II LO

Przewodniczący szkoły o maturze. "Nie spodziewałem się, że temat będzie tak prosty"

Ignacy odwołał się w rozprawce do "Roku 1984" Orwella i "Zdążyć przed panem Bogiem", Hanny Krall. Zwrócił również uwagę na trudniejsze zadania. Trzeba było na podstawie elementów graficznych plakatu do "Kordiana" odwołać się do problematyki utworu. Ignacy mówi, że mogło to sprawić komuś trudność. Było również wiele zadań nawiązujących do lektur.