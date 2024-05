Matura 2024. Kiedyś to się zdawało... Znani poznaniacy wspominają swój egzamin maturalny

– Maturę pisałem oczywiście z języka polskiego, który był moim ukochanym przedmiotem. O dziwo nie pamiętam tematu. Pamiętam za to, że swoją napisałem na tyle szybko, żeby pomóc mojemu, nieżyjącemu już niestety, przyjacielowi Pawłowi. On z kolei był geniuszem z matematyki i niejednokrotnie wcześniej ratował mnie z opresji podczas czterech lat liceum. Napisałem z grubsza pracę na jego temat, zawinąłem w rękaw i wyniosłem do łazienki w umówione wcześniej miejsce, podczas dozorowanej przez nauczycielkę wizyty. Obaj zdaliśmy – mówi.