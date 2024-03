Wysypisko śmieci i pustostan, którzy zagraża mieszkańcom. Tak dziś wygląda budynek przy ul. Sokoła w Poznaniu Emilia Ratajczak

W centrum Poznania stoi pustostan, wokół leżą śmieci. Przebywają tam bezdomni, którzy doprowadzili do pożaru budynku. Z dachu lecą cegły – mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie. Pani Martyna, która się do nas zgłosiła, przekazała sprawę do Rady Osiedla Winiary oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.