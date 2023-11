Z Warty wyłowiono ciało mężczyzny. Policja ustala szczegóły zdarzenia

We wtorek przed południem strażacy zostali poinformowani o zwłokach znalezionych w rzece w miejscowości Nowe Miasto. Był to 54-letni mężczyzna.

- Po dojeździe pierwszego zastępu odpowiednio ubrani strażacy weszli do wody i wydobyli mężczyznę na brzeg - relacjonował dziennikarzom st. kpt. Daniel Pawłowski, oficer prasowy PSP w Środzie Wielkopolskiej.

Na miejscu zjawiły się też zastępy straży pożarnej z JRG Środa Wielkopolska, OSP Pięczkowo i JRG Jarocin, ale po wydobyciu ciała zawrócono strażaków z drogi.

Jak tłumaczą policjanci, którzy również obecni byli na miejscu zdarzenia, mężczyzna nie wrócił w poniedziałek wieczorem do domu, dlatego jego syn rozpoczął poszukiwania. To właśnie on znalazł ciało ojca w Warcie.