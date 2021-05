Z wizytą w szklarniach pełnych kwiatów w Oszczeklinie. Rusza sezon balkonowo-rabatowy

Gospodarstwo w Oszczeklinie odwiedziliśmy w piątek. Mimo, że wiało i padało, to w szklarniach pełnych kwiatów co rusz pojawiali się kolejni klienci, których zwabiły pomyślne prognozy pogody na weekend.

- Są takie rośliny, które są bardziej odporne, które znoszą nawet przymrozek, a będą kwitły później przez całe lato, ale jest ich niestety niewiele. Na chłód jest odporna na przykład ostrosperum, czyli tzw. stokrotna afrykańska, ale też goździk, bakopa czy surfinia. No i oczywiście mamy też byliny, które można sadzić w każdym momencie, bo one nie zmarzną. Pelargonia już jest niestety wrażliwsza. Z nią należy się jeszcze wstrzymać. Podobnie jest z niecierpkiem, który źle znosi chłód i przeciągi. Należy się wstrzymać też z begonią. Tak naprawdę dopiero teraz powoli uruchamiamy jej sprzedaż, ponieważ pogoda ma się poprawić

Klienci, którzy odwiedzają gospodarstwo w Oszczeklinie wspólnie z Panią Kamilą tworzą kompozycje kwiatowe, które później zostają przeniesione do przydomowych ogródków. Wszystko dobierane jest do miejsca, w którym zostaną zasadzone, do panujących tam warunków i układu ogródka lub tarasu, a także oczywiście do gustów klientów.