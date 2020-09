Założyła na twarz majtki zamiast maseczki, bo nie chcieli jej wpuścić do sklepu Leroy Merlin. Co na to sanepid? Film podbija internet!

Czym można zasłaniać twarz wchodząc np. do sklepu? Okazuje się, że prawie wszystkim, w tym także majtkami. Tak zrobiła jedna z kobiet w sklepie budowlanym w Pile Pixabay

Internet podbija nagranie, na którym widać jak kobieta założyła majtki na twarz, by wejść do sklepu budowlanego Leroy Merlin w Pile. Jak tłumaczyła, zrobiła to, bo wcześniej obsługa nie chciała jej wpuścić do sklepu bez maseczki. Przedstawiciele sanepidu przyznają, że kobieta mogła w taki sposób zasłonić swoją twarz, by chronić siebie i innych przed koronawirusem. Zdaniem sanepidu przepisów nie złamała.