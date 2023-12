Zbiórka krwi w galerii handlowej Posnania w Poznaniu. "Możesz dać komuś najlepszy prezent"

– Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcą i mogą podzielić się najcenniejszym darem, jakim jest krew. W trakcie zbiórki, osoby, które mają od 18 do 45 lat, będą mogły również zapisać się do Banku Dawców Szpiku

– informuje Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy MPK Poznań. Klub działa od 1971 roku, organizuje zbiórki krwi najczęściej na terenie zajezdni MPK.

– W okresie magicznych Świąt, kiedy otaczasz się bliskością rodziny i przyjaciół, nie zapominaj o tych, którzy potrzebują Twojej pomocy. Wielu pacjentów w szpitalach boryka się z chorobami, które wymagają transfuzji krwi. Właśnie teraz możesz dać komuś najlepszy prezent, ofiarowując krew – apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. – Twoja krew może uratować czyjeś życie. To najpiękniejszy gest miłości i troski o drugiego człowieka! Dla wielu pacjentów to nie tylko jednostki krwi – to nowe życie! W tym cudownym czasie, niech dobroć płynie nie tylko w naszych sercach, ale także w żyłach.