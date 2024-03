Zbliża się sezon żużlowy. Pierwsze przetarcie przebudowanego PSŻ Poznań. Kibice będą mogli ich zobaczyć w akcji!

Cudem uratowane miejsce PSŻ w II lidze

Poprzedni sezon dla żużlowców PSŻ, mówiąc delikatne, nie był udany. Poznaniacy zajęli ostatnie miejsce, wygrywając zaledwie cztery spotkania. Na pomoc Skorpionom przyszedł jednak... regulamin. Z racji profesjonalizacji drugiego poziomu rozgrywek, kluby, które mają zamiar jeździć w tej lidze, muszą zarejestrować spółki akcyjne w Polsce. Z tego powodu wycofać się musiał niemiecki Trans MF Landshut Devils, który w zeszłym roku zajął 5. miejsce. PSŻ otrzymał zaproszenie od Głównej Komisji Sportu Żużlowego (GKSŻ) do pozostania w II lidze, z którego skorzystał. Problemem była jednak licencja. Skorpiony mogły jej nie otrzymać, za brak spełnionych wymogów dotyczących stadionu i braku oświetlenia. To ostatecznie udało się doprowadzić do szczęśliwego finału.