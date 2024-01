Zima w zoo w Poznaniu. Jakich zwierząt teraz nie zobaczymy?

- W Starym Zoo takie zwierzęta jak gady, płazy czy małpy nie są przygotowane do naszych warunków klimatycznych. Są więc zamknięte w pomieszczeniach, które są dostępne dla zwiedzających. Dla niektórych zwierząt np. krów szkockich niskie temperatury nie są w ogóle problemem. Pozostałe zwierzęta gospodarskie same decydują, kiedy chcą wejść do stajenek - opowiada Remigiusz Koziński, kierownik działu edukacji i wolontariatu poznańskiego zoo.