Zmarł legendarny trener Lecha Poznań. Z nim Kolejorz odnosił największe sukcesy

W Kolejorzu zdobył pierwsze trofeum. W 1980 roku Lech Poznań grając pierwszy raz w finale Pucharu Polski przegrał, ale już 2 lata później również prowadzony przez Wojciecha Łazarka wygrał triumfując we Wrocławiu nad Pogonią Szczecin 1:0.

Od tego sukcesu rozpoczęła się złota era Kolejorza.

- Był bardzo kontaktowy. Od razu spotkał się z żonami piłkarzy, żeby im przekazać, wytłumaczyć i poprosić o to by dbały o wyżywienie o sportowy tryb życia, swoich partnerów. Tym podbijał sympatię wokół siebie. Był tak lubiany, że zjednywał sobie każdego, kto z nim miał do czynienia. Mało jest takich ludzi, ale on to miał