Mecz z Piastem Gliwice (0:1) był ostatnim spotkaniem Kolejorza na Enea Stadionie w 2023 roku. W ostatnich 12 miesiącach Lech Poznań rozegrał przed własną publicznością 23 mecze. Jedne były fantastyczne, które nie zostaną w pamięci kibiców do końca życie. O niektórych warto byłoby jak najszybciej zapomnieć. Niemniej jednak lechici zapewnili swoim kibicom prawdziwy rollercoaster emocji.

Ci nigdy nie zawodzili, będąc z Lechem do samego końca. Najlepiej świadczy o tym frekwencja. W 2023 roku na stadionie przy Bułgarskiej zameldowało się dokładnie 571461 widzów, co daje średnią na poziomie ok. 24 846 kibiców na mecz. Najmniej widzów Enea Stadion odwiedziło podczas meczu z Miedzią Legnica, który został rozegrany na początku lutego. Najwięcej, podczas jednego z meczów Ligi Konferencji Europy, kiedy to lechici zadziwiali na międzynarodowym podwórku.