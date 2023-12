Przy Bułgarskiej, zamiast myśleć jak ratować sezon, znów trwają pozorowane działania, że próbuje się znaleźć wyjście ze ślepego zaułka, w który zabrnął poznański klub. Słyszy się, że władze klubu szukają nowego trenera, ale wolni na rynku kandydaci za bardzo nie pasują do koncepcji i filozofii Piotra Rutkowskiego. W efekcie od tygodni nic się nie zmienia. Przydałby się ktoś z nowym spojrzeniem na zespół, a jednocześnie ryzyko popełnienia kolejnego błędu w wyborze nowego trenera, powoduje, że decyzje są odwlekane na bliżej nieokreśloną przyszłość. Władze klubu najchętniej kontynuowałyby współpracę z van den Bromem do końca sezonu, nawet, gdyby efektem był brak jakiegokolwiek trofeum. W przeszłości przynosiło to opłakane skutki, ale przecież Lech Poznań od lat słynie z minimalizmu, który stał się jego wizytówką tak jak popełnianie stale tych samych błędów.