Utalentowany bramkarz na dłużej w Lechu Poznań. Mateusz Pruchniewski chce w przyszłości zagrać w pierwszej drużynie Kolejorza

16-latek funkcjonuje na stałe w pierwszym zespole Niebiesko-Białych od początku przygotowań do trwającego sezonu. Swoje mecze rozgrywa równolegle w drugiej drużynie, zaliczając w niej debiutancką rundę w seniorskiej piłce. Mimo bardzo młodego wieku stanowi jej jeden z najmocniejszych punktów, a jego interwencje nieraz pomogły rezerwom w zdobyciu cennych punktów i to właśnie między innymi dzięki niemu zawdzięczają spokojną zimę.

Jak mówi Pruchniewski, przejście do dorosłego futbolu wiąże się z dużym przeskokiem, ale w jego przypadku przebiegło ono bez większych perturbacji. - To z reguły ciężka sprawa, gra jest znacznie bardziej fizyczna, jest większa koncentracja na wyniku, wiąże się ona z większymi wymaganiami. Mimo to uważam, że udało mi się dobrze wejść na ten poziom, w końcu rozegrałem prawie całą rundę od deski do deski, zachowując przy tym cztery czyste konta - nie kryje satysfakcji wychowanek, który zasilił szeregi klubowej akademii latem 2020 roku, trafiając do niej z GKS Katowice.