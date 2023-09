Znamy pierwszych zwycięzców Enea Ironman 70.3 Poznań! Polskie podium na dystansie olimpijskim Radosław Patroniak

Poznań w niedzielę, 3 września opanowali triathloniści. Pierwsi do mety na MTP w ramach drugiej edycji zawodów Enea Ironman 70.3 Poznań dotarli zawodnicy startujący na dystansie olimpijskim określanym 5150. Do przepłynięcia mieli oni 1,5 km, do przejechania na rowerze 40 km i do przebiegnięcia 10 km.