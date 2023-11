Znany dziennikarz odwiedził poznański rynek. Nie gryzł się w język. "Dramatycznie to wygląda"

Później było już tylko ciekawiej. Głównym celem wycieczki rodziny Olkiewiczów, poza obejrzeniem meczu na stadionie miejskim, było zobaczenie rynku i reszty starego miasta. Niestety, mimo postępujących prac, ścisłe centrum nadal wygląda jak teren po bombardowaniu, co przybyszów z Łodzi wyraźnie rozczarowało.

Doturlaliśmy się na ten rynek. Mówię "dzieci, żono, idziemy wam pokazać, jakie to miasto jest ładne. Jak Poznań zobaczycie, to dalej nie będziecie chcieli nic zwiedzać". Wchodzimy na rynek, a tam jest normalnie g***o. Inaczej się tego nie da nazwać. Jest szare, mokre, błoto i wszędzie stoją koparki - nastrój postapokaliptyczny. Wdrapujemy się na konstrukcję, która wydaje się być czymś na kształt chodnika i otacza rynek. "Chyba jesteśmy", bo widzę wieżyczki, gdzie koziołki się stukają. "Zobaczcie, tu możemy sobie zrobić zdjęcia". Oni na mnie patrzą - "Ty normalny jesteś? Co to ma być?". A tam wielkie wieże z kostek brukowych. Dramatycznie to wygląda