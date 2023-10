Tragedia goni tragedię. Czy tak łatwo dziś umrzeć? Boimy się coraz bardziej

- To widać nawet u pacjentów w gabinecie. Jak mieliśmy trudny czas pandemii, to przekładał się on na to, jak ludzie się czuli. Pacjenci mówili często o tym, że czują się gorzej z uwagi na to, że ludzie umierają, że nieznana jest przyszłość. Potem pojawiła się wojna w Ukrainie i pacjenci też przychodzili nierzadko ze łzami w oczach, z lękiem o siebie. W tej chwili rzeczywiście temat śmierć tych dzieci też jest widoczny. Pacjenci sami o tym mówią, że są tym przejęci, że próbują myśleć myślami rodziców i zaczynają płakać. To przekłada się na to, że czujemy się po prostu gorzej. Dlaczego? Bo jeżeli mamy w sobie empatię, to kiedy próbujemy pomyśleć, że moglibyśmy być rodzicem takiego malucha, którego nagle zabrakło, to właściwie brakuje nam słów. Brakuje emocji, które są w stanie to wyrazić - mówi psychiatra.