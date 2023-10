Rówieśnicy zamordowanego 5-latka wpadli w panikę. “Może dojść do wystąpienia PTSD”

Doktor Marta Majorczyk, psycholog, pedagog, psychoterapeuta z poradni przy USWPS, opowiada o tym, z jaką traumą mogą zmagać się przedszkolaki.

- Tego zdarzenia nie dało się w żaden sposób przewidzieć i na to zdarzenie się przygotować, to jest jak z wypadkiem samochodowym. To jest trauma typu I. – to wszystko, co się wydarzyło, było nagłe. W takiej sytuacji może dojść do wystąpienia stresu pourazowego PTSD — opowiada psycholog.