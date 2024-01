Znany międzynarodowy aktor, doradczyni Baracka Obamy, była premier Finlandii i inne znane nazwiska na Impact'24

Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczas na wydarzeniu gościły gwiazdy takie jak m.in. Hillary Rodham Clinton, Natalie Portman czy Nassim Nicholas Taleb i wiele innych nazwisk.

W tym roku też nie zabraknie gwiazd!

Jesse Eisenberg - Jeśli nawet nie przypominamy sobie jego nazwiska, to na pewno większość zna dobrze jego twarz z wielu ról m.in. w filmach "The Social Network" i "Iluzja".

Kenneth Cukier - To wybitny autor i zastępca redaktora naczelnego The Economist. Jego książka „Big Data” była bestsellerem New York Timesa, przetłumaczonym na wiele języków.