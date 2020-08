Żółwie błotne wykluły się w zoo w Poznaniu. Jest już pięć maluchów, a powinno być jeszcze więcej. Zobacz zdjęcia

O pojawieniu się żółwi błotnych poinformowali przedstawiciele poznańskiego zoo na facebooku. - Samica złożyła i zakopała jaja na wybiegu, ale w trosce, by były bezpieczne, powędrowały do inkubatora. Po ok. 56 dniach inkubacji żółwie zaczynają się wykluwać. W tej chwili jest 5 maluchów, czekamy na kolejne. Maluchy przebywają na zapleczu, pod troskliwym okiem opiekunów - informują przedstawiciele poznańskiego zoo.