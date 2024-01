Został lekarzem, bo chciał pomagać innym. Po wypadku sam potrzebuje pomocy

Mateusz ukończył kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Zostać lekarzem - to było jego spełnienie marzeń. Niestety, nagły wypadek pokrzyżował mu plany.

Po przebytej poważnej operacji na złamanym w wielu miejscach kręgosłupie szyjnym i walce o oddech rozpoznano u niego porażenie kończyn dolnych i znaczny niedowład kończyn górnych, uniemożliwiający poruszanie nogami, tułowiem i dłońmi, palcami, przedramionami.

- Oznacza to, że nie może wykonywać żadnych czynności życiowych sam, ani celowych i precyzyjnych ruchów. Nie jest więc w stanie samodzielnie jeść, pić, nawet minimalnie zmienić pozycji (usiąść, obrócić się na bok), zgiąć palców, ani poruszyć głową. We wszystkim, co chce zrobić, potrzebuje pomocy innych osób. Utracił też czucie w nogach i tułowiu