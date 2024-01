Zrujnowany dom w Gądkach pod Poznaniem przy S11. Nikt nie chce go wykupić! Zobacz zdjęcia

O sprawie informowaliśmy już w 2012 roku, kiedy to GDDKiA zaproponowało panu Marianowi za 85-metrową część domu i 700 metrów kwadratowych działki 110 tys. zł. - Nie zgodziłem się na wykup mojej części domu i działki, bo za pieniądze, które mi zaproponowano, nie byłbym w stanie nawet kawalerki sobie kupić - mówi Marian Wajcht, który wciąż jest właścicielem 1/5 nieruchomości. - Ostatnia oferta z 2014 roku opiewała na 169 tys. zł - dodaje.

Ponieważ sprawa trwa już od kilkunastu lat, nieremontowany, ze względu na jego planowaną rozbiórkę, budynek popadł w ruinę do tego stopnia, że we wrześniu 2021 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że budynek nie nadaje się do zamieszkania, ponieważ wymaga pilnego remontu.

Z tego powodu pan Marian musiał się wyprowadzić ze swojej części budynku. - Gdyby nie przyjęła mnie do siebie moja siostra, to byłbym bezdomny - podkreśla. Ponieważ budynek został całkowicie opuszczony, regularnie jest dewastowany przez chuliganów, którzy wybijają szyby i wykonują niecenzuralne graffiti.