Zuchwała kradzież z włamaniem w Czapurach pod Poznaniem. Wyburzyli ścianę i wynieśli sprzęt za 120 tys. zł. Podejrzani przyznali się do winy Justyna Piasecka

W połowie marca przy ul. Poznańskiej w Czapurach doszło do włamania do magazynu ze sprzętem sportowym. Skradzione zostały przedmioty o wartości ponad 120 tys. zł.

Dwóch mężczyzn włamało się do magazynu ze sprzętem sportowym w Czapurach pod Poznaniem. - Przecięli kłódkę do bramy wjazdowej i wjechali na teren, gdzie znajdowała się hala magazynowa. Następnie wyburzając jedną ze ścian działowych dostali się do środka - mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Ich łupem padły przedmioty warte 120 tys. zł.