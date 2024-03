Zupa na Głównym w Poznaniu. Wyjątkowa akcja dla potrzebujących. Jak co tydzień otrzymali ciepły posiłek

Organizacja Zupa na Głównym podejmuje także inne działania.

- Na przystanku, w czasie naszej sobotniej akcji, każdy wolontariusz jest zaangażowany w konkretne działanie po to, aby nie przeoczyć człowieka, który gotowy jest na zmianę swojego życia. Przekłada się to na wtorkowe indywidualne spotkania w naszej siedzibie z pracownikiem socjalnym, lekarzem psychiatrą, psychologiem i prawnikiem. Bywa, że zamiast znalezienia pracy podsuwamy pomysł o terapii uzależnień, ale zawsze decyzja należy do naszego Zupowego Przyjaciela