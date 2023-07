Zwierzęta przetrzymywane w piwnicy bez jedzenia, wody i światła!

Stowarzyszenie Poznańska Ochrona Zwierząt otrzymała zgłoszenie o kocie i psie przetrzymywanych w murowanym budynku gospodarczym, bez dostępu do światła, pożywienia i wody.

– Po ponad 2 godzinach czekania na patrol i kolejnych na kolejne patrole, gdyż jeden okazał się być niewystarczający ze względu na agresywne zachowanie oprawców zwierząt, które znajdowały się za dwiema parami drzwi zamkniętych na kłódkę, po użyciu przez funkcjonariuszy przecinaków do metalu, udało nam się wejść do środka. To co zobaczyliśmy, złamało nam serca: pod przewróconą skrzynką uwięzione kilkutygodniowe kociątko, a za dodatkowymi drzwiami zastawionymi pralką, w pomieszczeniu metr na metr – pies rasy wyżeł