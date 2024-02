15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto wstydliwy ranking!

15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze!

Na jakie zarobki można liczyć po zrobieniu dyplomu? Szczegółowo bada to Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. W zestawieniu najgorszych kierunków studiów w Poznaniu brylują trzy uczelnie:

Sprawdź, jak prezentuje się wstydliwe zestawienie - wszystkie wynagrodzenia brutto:

To mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie. Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana.

ZOBACZ TEŻ:

Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!