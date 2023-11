16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego została bez dachu nad głową. Wszyscy ruszyli z pomocą. "Prace posuwają się w niesamowitym tempie"

16-osobowa rodzina została bez dachu nad głową. Wszyscy ruszyli z pomocą!

- Politechnika wyliczyła, że nasze straty to 108 tysięcy złotych - przez zalania, które następowały od czerwca aż do listopada. W tej chwili całe piętro zniknęło z powierzchni użytkowania. Piętro niżej całe jest pokryte pleśnią, więc tam też będzie trzeba przeprowadzić jakiś remont - powiedział Jacek Mielcarek, syn poszkodowanego małżeństwa.

Do pomocy rodzinie już we wrześniu włączyła się Jadwiga Emilewicz i eksperci z Politechniki Poznańskiej. We wtorek, 14 listopada, wszystkie osoby zaangażowane w odbudowę domu opowiadały o postępach prac.