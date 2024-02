19-latek z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo. Groźny wypadek w pobliżu Wolsztyna

- Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Auto dość poważnie zostały zniszczone, co świadczy, że uderzenie musiało być mocne. Kierowca został przetransportowany do szpitala, po tym jak wyciągnięto go z auta, w którym był uwięziony. Pasażerom nic się nie stało. Wszyscy byli trzeźwi