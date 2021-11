19-latek zakatował 17-letniego kolegę w Gnieźnie. "Pozostała nam walka o to, żeby ta bestia nigdy nie wyszła z więzienia"

12 listopada przed godziną 6.00 rano gnieźnieńska policja odebrała telefon od 65-latka, który zgłosił znalezienie w mieszkaniu należącym do członka rodziny przy ul. Cierpięgi młodego chłopaka. Był zakrwawiony i miał zmasakrowaną twarz, a pomieszczenie było całe w krwi. Skierowany na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego zadecydował o natychmiastowym przetransportowaniu nastolatka najpierw na gnieźnieński SOR, a potem do szpitala w Poznaniu. Niestety, 17-latek mimo wysiłków służb medycznych zmarł jeszcze tego samego dnia.

17-letni Mateusz był nastolatkiem, jakich w Gnieźnie jest dużo. Na co dzień uczył się w technikum TEB Edukacja w Gnieźnie, miał siostrę i był silnie związany ze swoją mamą. Gdy w czwartek wyszedł z domu, nikt nie spodziewał się tragedii, która miała się wydarzyć. Zakatował go jego znajomy, 19-latek.

Zatrzymany w tym samym mieszkaniu 19-latek, Dawid F., trafił do policyjnej celi, a prokuratorzy wszczęli śledztwo. Wstępnie, gdy Mateusz jeszcze żył, zarzucono mu pobicie i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wiele wskazuje jednak na to, że po tym, jak prokuratura otrzyma wyniki sekcji zwłok, możliwe będzie zarzucenie mu zabójstwa.

Do czego doszło na ul. Cierpięgi? Co musiało się stać, aby starszy o dwa lata kolega zatłukł Mateusza? Dawid F. Początkowo przyznał się do winy, ale twierdzi, że uderzył „kolegę” dwa razy. Nie wyjawił też motywu swojego działania.

- Nie wiem co się stało, nie wierzę temu zwyrodnialcowi. Mateusz wie najlepiej, co się stało

– mówi w rozmowie z nami mama zmarłego nastolatka.