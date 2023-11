19-latka twierdziła, ze znalazła noworodka w lesie. Okazało się, że je urodziła. Sąd odbierze jej prawa rodzicielskie?

19-latka "znalazła" noworodka w lesie

Urodziła dziecko, które rzekomo znalazła

19-latka urodziła w lesie. Jej rodzice są w szoku

Polska Agencja Prasowa przedstawiła szczegóły tego zdarzenia. Kobieta urodziła dziecko w lesie niedaleko strzelnicy przy ulicy Bractwa Kurkowego w Krotoszynie. Z noworodkiem na ręku doszła do drogi prowadzącej z Krotoszyna w kierunku Sulmierzyc i zatrzymała jadący samochód. Z relacji kierowcy wynika, że błąkała się, była w złym stanie fizycznym i psychicznym, nie miała przy sobie telefonu. Mężczyzna zawiadomił policję i zawiózł matkę z dzieckiem do szpitala.

Nastolatka z problemami może stracić drugie dziecko

Prokurator wystąpił we wtorek, 18 listopada, do sądu z wnioskiem o ustanowienie opiekunów prawnych dla dziewczynki. - Teraz decyzja będzie należeć do sądu. Prokuratura przekazała dzisiaj ustalenia zebrane przez policję, natomiast to sąd zdecyduje, czy matkę należy pozbawić praw rodzicielskich – przekazał Maciej Meler, rzecznik prasowy krotoszyńskiej prokuratury.

Dalsze działania prokuratora będą uzależnione od stanu zdrowia nowo narodzonej dziewczynki.

