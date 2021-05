40-latka zmarła podczas cesarskiego cięcia w szpitalu w Kaliszu: Trwa zbiórka dla małego Maksia

– czytamy na stronie fundacji.

Rodzinę można wesprzeć finansowo za pośrednictwem fundacji siepomaga.pl, wpłacając pieniądze TUTAJ.

Maks przyszedł na świat przez cesarskie cięcie 27 kwietnia. Chłopiec urodził się cały i zdrowy, niestety porodu nie przeżyła jego mama. Sprawą zajęła się prokuratura.

- Ciąża była z wieloma patologiami. Dziecko urodziło się jako wcześniak. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, czekamy na ustalenia, co do przyczyny zgonu kobiety