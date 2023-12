66. Plebiscyt: Jan Klimkowski, czyli jak młody szachista stał się perełką UKS Smecz Konin i dlaczego potrzebuje już wsparcia od Hindusów

Pod koniec listopada 16-letni Jan Klimkowski zdobył indywidualnie srebro MŚ juniorów we włoskim Montesilvo. O młodym szachiście opowiedział nam prezes UKS Smecz Konin, Krzysztof Szadkowski.

Jak się okazuje sukces ucznia II LO im. Baczyńskiego w Koninie, to okazja do zbierania gratulacji i pochwał, ale także do zastanowienia się nad tym, co dalej z karierą szachową 16-latka. Zobacz też: Memoriał Brydżowy im. Bolesława "Bola" Ostrowskiego – Trzeba sobie zdać sprawę, że Janek kontakt z najlepszymi trenerami w Polsce ma już od dawna. Jeśli chce być w światowej czołówce również za pięć lat, to już teraz musi przystąpić do Hinduskiej Akademii Szachowej, która zrzesza największych fachowców na świecie. Można w zajęciach uczestniczyć wirtualnie, ale trzeba zapłacić za to 1 tys. zł miesięcznie. Ktoś powie, że to niewielki koszt, ale z drugiej strony te pieniądze trzeba mieć, a my ich na razie nie mamy – tłumaczył Krzysztof Szadkowski, prezes UKS Smecz Konin i jeden z pierwszych trenerów naszego wicemistrza świata.

Jego talentu nie trzeba było długo odkrywać, bo już po pierwszych tygodniach i miesiącach obecności w klubie, wszystko było jasne. – Przyszedł do nas jako uczeń I klasy w podstawówce na Starym Mieście. Mieliśmy zajęcia w tej szkole i Janek od razu wpadł w oko mojemu bratu, Kamilowi. Po trzech miesiącach był już członkiem klubu, a po sześciu został przesunięty do grupy bardziej zaawansowanej. Nie trzeba było też długo czekać na jego pierwszy sukces ogólnopolski, bowiem jako 9-latek zdobył wicemistrzostwo Polski do lat 11. jestem dumny z sukcesów Janka, ale jednocześnie też trochę smutny, bo wiem, że tak wybitny zawodnik za życia już mi się nie trafi – dodał Szadkowski. Warto dodać, że nasz kandydat w wieku 10 lat pojechał na II ligę juniorów, co nie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem, zwłaszcza w gronie 16-18 -latków. Nie dość, że od razu stał się mocnym punktem drużyny, to już po dwóch latach był jej liderem.

Tytuł wicemistrza świata juniorów nie był przypadkowy, ale spowodował lawinę gratulacji i zaproszeń do ogólnopolskich telewizji.

– Janek jest skromną osobą, więc to zamieszanie wokół jego osoby zaczyna go trochę przerastać, bo on wolałby po prostu grać w szachy niż robić za celebrytę. Inna sprawa, że to jest swego rodzaju nowość dla niego, więc liczę, że za kilka miesięcy przywyknie już do dodatkowych pytań, wystąpień i wywiadów – zauważył prezes UKS Smecz Konin, klubu który zakładał w 2008 r. w SP 3 w Koninie, wspólnie ze swoim bratem Kamilem.

Konsekwentna praca i szeroko zakrojone szkolenie w postaci 300 dzieci mają swoją wymowę i są w jakimś stopniu przepisem na sportowy sukces. – My jako klub pomogliśmy szczęściu, czyli temu, że wyłowiliśmy z tej dużej grupy dzieci tak utalentowanego zawodnika jak Janek. Na pewno ważne jest to, że organizujemy zajęcia w kilku szkołach w Koninie. Nie ograniczamy się do jednej sali czy do jednego miejsca. Wychodzimy z założenia, że sama umiejętność gry w szachy jest już dla młodego człowieka sukcesem. Myślenie algorytmami nawet jeśli nie doprowadzi go do medali mistrzostw Europy czy świata, to z pewnością ułatwi funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym. Granie w szachy wyrabia pamięć, czego najlepszym przykładem jest postawa Janka w szkole. Mimo że często wyjeżdża na zawody, to świetnie radzi sonie w szkole i z łatwością nadrabia zaległości w nauce. Zresztą trudno wskazać słabe strony gry w szachy – zakończył Szadkowski.

Wideo Pułkownik Kultury przejmuje media publiczne w Polsce!