66. Plebiscyt: Paweł Wojtala o Lechu, Warcie, jubileuszu 110-lecie Wielkopolskiego ZPN i o tym, że warto doceniać pracę u podstaw

– To już piąta edycja plebiscytu, który powstał z myślą o klubach niższych klas, drużynach młodzieżowych czy amatorskich. Praca u podstaw jest tak samo ważna jak ta w klubach ligowych, a czasami nawet ważniejsza, bo dzięki niej możemy cieszyć się później z sukcesów reprezentacji czy naszych topowych klubów w pucharach – tłumaczył nam Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN.

– Pojawili się wszyscy najważniejsi ludzie w polskim futbolu na czele z prezesem Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Michałem Probierzem. Była okazja, by uhonorować zasłużonych piłkarzy, trenerów i działaczy. Myślę, że to było bardzo udane spotkanie wielkopolskiej rodziny piłkarskiej w wyjątkowym dniu i z wyjątkowej okazji – przyznał sternik Wielkopolskiego ZPN.

1 grudnia gościł on w Sali Ziemi na MTP ponad 500 osób na uroczystości 110-lecia związku.

Zapytaliśmy go również o to jak ocenia rundę jesienną w wykonaniu Lecha i Warty Poznań.

– Kolejorz miał w rundzie jesiennej za dużo słabych momentów. Mam na myśli przede wszystkim rewanżowy mecz w Lidze Konferencji ze Spartakiem Trnawa, ale też wysoką porażkę z Pogonią czy przegraną u siebie z Widzewem. Po zmianie trenera liczę, że drużyna z Bułgarskiej obudzi się z letargu i zaprezentuje zdecydowanie lepszą grę. Piłkarskiej jakości w składzie Lecha przecież nie brakuje. Kolejorz jest wciąż w grze o dwa trofea i trzymam kciuki, żeby któreś z nich trafiło do Poznania. Warta z kolei niebezpiecznie zbliżała się jesienią do strefy spadkowej, ale wierzę, że trener Dawid Szulczek znajdzie sposób, by przeciwstawić się nie tylko gigantom ligi, ale także pozostałym drużynom i w kolejnym sezonie Poznań będzie miał nadal dwa zespoły w ekstraklasie – zakończył Paweł Wojtala.