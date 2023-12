73-latek uciekał przed policją i doprowadził do dachowania innego auta! "Był agresywny i arogancki"

- Mężczyzna był agresywny i odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a była od niego wyraźnie wyczuwalna woń alkoholu z ust. W tych okolicznościach zatrzymany 73-latek został przez policjantów przewieziony do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań. Cały czas zachowywał się arogancko i nie wykonywał poleceń. Ostatecznie trafił do policyjnego aresztu, zostało mu zatrzymane prawo jazdy, a mercedesa odholowano na parking strzeżony