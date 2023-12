800 plus tylko dla pracujących rodziców? Świadczenie będzie wypłacane od stycznia 2024 roku OPRAC.: Adrianna Jackowiak

800 plus tylko dla pracujących rodziców? Świadczenie będzie wypłacane od stycznia 2024 roku. Program "800 plus" zostanie wprowadzony w życie 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z zapowiedzią nowego rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska. Wprowadzenie tego świadczenia ma na celu utrzymanie wsparcia dla rodzin. Jednakże, istnieje debata dotycząca kwalifikacji do otrzymywania świadczenia "800 plus". Według relacji zawartych w "Super Expressie", niektórzy Polacy są zdania, że powinny być to jedynie rodziny, w których obydwoje rodzice są aktywni zawodowo.