82. rocznica pierwszego transportu do obozu zagłady Kulmhof

Obóz Kulmhof był pierwszym uruchomionym przez Niemców wyłącznie w celu dokonywania masowych egzekucji. Funkcjonował od grudnia 1941 r. do kwietnia 1943 r. i od wiosny 1944 r. do stycznia 1945 r. Założono go głównie w celu likwidacji społeczności żydowskiej z pobliskich gett, w tym z największego w obrębie Kraju Warty getta łódzkiego.

Pierwszy transport ofiar z Koła, skierowany do Chełmna 7 grudnia, liczył ok. 700 osób. Osoby te zostały zamordowane następnego dnia przy użyciu samochodów-komór gazowych i pogrzebane w masowej mogile w Lesie Rzuchowskim.

Jak powiedział PAP kierownik Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem Bartłomiej Grzanka, z okazji rocznicy w miejscach pamięci na terenie obozu złożone zostaną kwiaty. W upamiętnieniu wezmą udział m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej z Wrzącej Wielkiej (gm. Koło), którzy w ramach wizyty zwiedzą także tereny poobozowe i wystawę oraz wezmą udział w warsztatach edukacyjnych.