Poznański underground lat 80. XX wieku. Awangarda, eksperymenty i punk. Wyjątkowa wystawa w Muzeum Narodowym

Wystawa zorganizowana jest w rocznicę pierwszego pokazu legendarnej grupy Koło Klipsa, który miał miejsce w 1984 roku w Galerii Wielka 19. W tym roku mija także dokładnie dziesięć lat od śmierci Leszka Knaflewskiego i Wojciecha Kujawskiego, współtwórców ugrupowania. To Leszek Knaflewski zabiegał o opracowanie dorobku grupy i zorganizowanie ekspozycji, którą dziesięć lat temu pokazano w Muzeum Sztuki w Łodzi. Obaj artyści nie doczekali niestety wówczas wernisażu wystawy „Witalny realizm grupy Koło Klipsa”.

- Można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że prace Koła Klipsa powróciły po czterdziestu latach do Poznania. Jest to pierwsza wystawa prezentująca dzieła grupy w tak dużym wyborze. Leszek Knaflewski opracowywał także archiwum Koła Klipsa, myśląc o wydaniu publikacji przy okazji wystawy w Łodzi, do czego ostatecznie nie doszło. Udało się to dopiero teraz po upływie kolejnej dekady. Planując wydanie monografii Koła Klipsa, Knaflewski chciał opublikować także swoje archiwum punkowe. Artysta należał do pierwszej załogi punkowej działającej w mieście, współtworzył m.in. zespół STEN i współprowadził Klub DNO działający w PWSSP. Stąd pomysł na ukazanie twórczości Koła Klipsa w kontekście lokalnej, alternatywnej sceny muzycznej