Adam Szłapka złożył interpelację do ministra infrastruktury. Czego dotyczy?

We wtorek, 19 września, na konferencji prasowej Adam Szłapka zapowiedział złożenie interpelacji do ministra infrastruktury. Poseł sformułował trzy pytania. Andrzej Adamczyk ma 21 dni na odpowiedź od czasu otrzymania zapytania.

Interpelacja, czyli zapytanie poselskie jest podstawową formą działania wśród polityków. Na takowe zdecydował się również Adam Szłapka, poseł na Sejm oraz "jedynka" na liście Koalicji Obywatelskiej z okręgu poznańskiego. Dotyczyła ona rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430. We wtorek, 19 września, polityk zorganizował w tej sprawie konferencję prasową, uczestniczyła w niej też burmistrz Lubonia, Małgorzata Machalska. - Będę występował z interpelacją do pana ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, bo to, co na pewno ułatwiłoby funkcjonowanie i płynność tej drogi, to stworzenie bezkolizyjnych przejazdów kolejowych - powiedział. Zobacz też: Gorąco podczas konferencji Bartłomieja Wróblewskiego w Poznaniu. Przerwali ją kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Zobacz wideo

Droga nr 430 niezwykle ważna dla mieszkańców

Pismo do ministra infrastruktury już zostało wysłane. - Z dostępnych mi informacji wynika, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał negatywną decyzję w sprawie tej inwestycji, co skutkowało wycofaniem się z jej projektowania przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jest to bardzo zła informacja dla Lubonia, Puszczykowa i Mosiny ponieważ droga 430 cechuje się największym natężeniem dobowym ruchu pojazdów w całym województwie wielkopolskim - napisał Szłapka.

Inwestycja zapisana jest w Planie Transportowym dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie realizacji do 2030 roku. Jej koszt został oszacowany na 500 mln złotych. Samorząd Lubonia, poszukując rozwiązań dla komunikacji na terenie swojej gminy, dąży do przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 430 z ulicą Dworcową. W ramach tej inwestycji planowane jest m.in. wykonanie dodatkowych pasów lewo i prawo skrętów, na których będą mogły oczekiwać samochody, które skręcają z drogi wojewódzkiej do centrum miasta.

Takie pytania poseł Szłapka zdecydował się zadać ministrowi Adamczykowi:

Jakiego rodzaju wsparcia w ramach programów rządowych mogą spodziewać się władze Lubonia w zakresie planowanych inwestycji? Jakie działania mogą zostać zaproponowane przez Ministerstwo, by rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców Lubonia, Poznania oraz Puszczykowa i Mosiny, którzy codziennie korzystają z tej drogi, a dziś skazani są na stanie w korkach? Czy Ministerstwo rozważa w tym miejscu budowę bezkolizyjnego przejazdu kolejowego, co pozwoliłoby znacznie upłynnić ruch we wskazanym miejscu?

