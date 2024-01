Akademiki w Poznaniu były wyburzane mimo wstrzymania prac przez konserwatora. "Walczyli do ostatniej chwili"

- 11 stycznia Miejski Konserwator Zabytków wydał nakaz wstrzymania prac rozbiórkowych. Jest on związany z naszym postępowaniem dotyczącym wydania warunków zabudowy. W związku z tym nakazem rozważamy, czy jest możliwość zawieszenia tego postępowania do czasu wpisania budynków do rejestru zabytków . Postępowanie będzie prowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - przekazał Maciej Chrążewicz, zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Jego zdaniem budynki posiadają wartość historyczną, jednak ostateczna decyzja należy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Jest to cenne założenie urbanistyczne z okresu lat 50. XX wieku. Jeśli taka będzie decyzja konserwatora, to warto ten zespół chronić. Jeśli powstaną tam nowe obiekty, to one powinny do tego założenia nawiązywać w tych gabarytach, co dotychczasowe budynki, aby ten układ tworzył spójną całość - podkreślił Maciej Chrążewicz.