Koniec akademików w Poznaniu

Budynki wcześniej należały do Uniwersytetu Przyrodniczego. Powstały one w latach 50 i stanowiły część akademickiego kompleksu. W 2020 roku zostały one sprzedane, ponieważ uniwersytet nie był zainteresowany ich remontem.

Sprzedane budynki A i C przejął deweloperowi Vantage Development za kwotę 14 mln zł. Procedura wydania pozwolenia na budowę trwała od lipca. Zamiast akademików zostaną wybudowane dwa nowe bloki z garażami podziemnymi.

- 8 lutego 2023 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, położonych w miejscu istniejących domów studenckich przy ul. Dożynkowej 9A, 9C. Postępowanie administracyjne 10 sierpnia 2023 r. zostało zawieszone na wniosek inwestor, czyli Vantage development - przekazał dyrektor WUiA Piotr Sobczak.

Dodał, ze tego samego dnia wydano pozwolenie na rozbiórkę obu budynków