Radna miasta chce ratować akademiki przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu. Deweloper chce ich rozbiórki

Radna miasta broni akademików

Dwa budynki stanowiące część kompleksu akademików przy ulicy Dożynkowej 9 zostały sprzedane deweloperowi. Wymagałyby one przeprowadzenia remontu, jednak Uniwersytet Przyrodniczy nie był zainteresowany jego przeprowadzeniem.

Radna miasta chce, aby wstrzymać wydanie decyzji o wyburzeniu akademików, a także, by urzędnicy sami wpisali obiekty do rejestru zabytków, co uchroni akademiki przed rozbiórką. Dodatkowo budynki miałby stać się częścią planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.