Księża w Poznaniu rezygnują z tradycyjnej kolędy. To koniec chodzenia od drzwi do drzwi? "Czułem się jak Święty Mikołaj"

- Kiedy chodziłem od domu do domy to czułem się trochę jak św. Mikołaj. Nikt poważnie tej wizyty nie traktował. Niektórzy podchodzili do tego jak do obowiązku, którego spełnienie zapewnia chrzest, komunię dla dziecka, bądź zabezpiecza katolicki pogrzeb. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi – dodaje ks. Radosław Rakowski.