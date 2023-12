Jadwiga Emilewicz zmierzy się z Jackiem Jaśkowiakiem w wyborach na prezydenta Poznania? "Poinformuję o tym we właściwym momencie"

Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, mimo nie uzyskania mandatu, nie rezygnuje z Poznania. Dziś w towarzystwie wiceprezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego zapraszała mieszkańców Poznania na śpiewanie pieśni patriotycznych aby upamiętnić zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

Wciąż jeszcze nie wiadomo, kto zostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu. Jak mówił kilka tygodni temu pełnomocnik partii w Wielkopolsce Zbigniew Hoffmann, będzie to osoba spoza struktur PiS. Tymczasem Jadwiga Emilewicz nie wstąpiła w struktury partii.

- Na razie na deklaracje jest jeszcze za wcześnie. Przed wyborami samorządowymi będę wspierać kandydatów z szeroko rozumianej prawicy w gminach, powiecie, do samorządu wojewódzkiego i do Rady Miasta Poznania. Chciałbym, aby ci, którzy mnie wsparli, wsparli kandydatów do samorządu - mówi Jadwiga Emilewicz.