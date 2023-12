- Kolosalne znaczenie mają dla nas wybory do sejmiku województwa. Będę się bardzo uważnie przyglądał obecnej reprezentacji. Mam tytuł i uprawnienie, aby ocennie do tego tematu podejść i w zależności od tego jak razem z zarządem ocenimy funkcjonowanie poszczególnych szczebli samorządu i zaangażowanie w minioną kampanię wyborczą, to tak będziemy budowali listy