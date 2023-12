Poznań musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Wszystko przez jeden błąd urzędnika. "Nie zatrudniamy fachowców, bo nas na nich nie stać"

W jego ocenie niechlubnym standardem stało się zakładanie z góry nieomylności urzędników. Nie bez znaczenia jest także poziom płac w miejskich jednostkach. Urzędnicy od lat domagają się podwyżek.

Radny zapowiedział, że będą oni domagać się od prezydenta wyjaśnienia tej sprawy i składania regularnych raportów dotyczących etapu jej wyjaśniania, aby nie została “zamieciona pod dywan".

- Lekką ręką miasto wyda teraz blisko 10 mln zł, a tymczasem kiedy my zgłaszamy poprawki do budżetu, kosztujące średnio 20-30 tys. zł, to są one odrzucane, bo niby nie ma na to pieniędzy - konkluduje Michał Grześ.